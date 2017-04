De wekker gaat vroeg voor fans van Max Verstappen

HARDERWIJK - Met de populairiteit van Max Verstappen zit het wel snor. Ook in Gelderland krijgt de Limburger steeds meer fans. Die kunnen de rest van het seizoen terecht in Harderwijk, want daar zijn de wedstrijden op een groot In Harderwijk kunnen Verstappen fans de rest van het seizoen bij elkaar komen om de wedstrijden op een groot scherm te volgen.

Bij Indoor Karting Harders Plaza bedachten ze dat het bij de eerste race van dit seizoen leuk zou zijn om met z'n allen op een groot scherm de wedstrijd te volgen. Racefans opnieuw vroeg uit de veren Door het tijdsverschil met Melbourne begon de wedstrijd voor Nederland om 06.00 uur 's ochtends, maar dat weerhield 65 fans er niet van om de wekker te zetten en in Harderwijk te kijken. Verstappen eindigde uiteindelijk als vijfde. Na het kijken kropen de racefans zelf achter het stuur voor een kartwedstrijd. Het enthousiasme was zo groot dat nu is besloten om alle wedstrijden van het Formule 1-seizoen op een groot scherm te laten zien. Dit weekend moeten de Gelderse Verstappen-fans ook weer vroeg op. De race van dit weekend is in China en begint om 08.00 uur. Of 'Mad Max' weer vijfde wordt is afwachten, want Verstappen start door motorproblemen op de 19e plaats.