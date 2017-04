Militairen zweren voor het eerst bij Hartenstein trouw aan de koning

OOSTERBEEK - Bij Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek hebben vrijdag 30 militairen van de Luchtmobiele Brigade de eed afgelegd. De beëdiging was in de open lucht en voor de militairen op historische grond.

De Luchtmobiele Brigade bestaat dit jaar 25 jaar en wil met dit soort optredens meer van zichzelf laten zien. Normaal zijn de beëdigingen op de kazerne in Schaarsbergen. Vanwege het jubileum van de Luchtmobiele Brigade en het 75-jarig bestaan van de rode baret zijn de infanteristen en het museum een samenwerking aangegaan. Behalve de eed op het grasveld voor het museum is er in Hartenstein een tentoonstelling te zien. Villa Hartenstein was tijdens de Slag om Arnhem het hoofdkwartier van generaal-majoor Robert (Roy) Urquhart van de 1e Britse luchtlandingsdivisie. Het was de eerste keer dat die eenheid werd ingezet. De Luchtmobiele Brigade afficheert zich met de luchtlandingstroepen van Market Garden aangezien zij ook deels opereren op de manier zoals de para's in 44 deden. Zij doen ook de jaarlijkse herdenkingssprongen op de Ginkel en in Ermelo.