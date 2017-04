Hertenkalf doodgebeten; 'mensen stonden met tranen in de ogen'

KOOTWIJK - Het gebeurt steeds vaker dat hertenkalveren en reeën door honden worden doodgebeten. Dat zegt Laurens Jansen, boswachter op de Veluwe.

Vrijdagmorgen twitterde hij een foto van een doodgebeten hertenkalf op de Stroese Hei tussen Stroe en Kootwijk.

'Ik ben boos! Wanneer stopt dit nu een keer?', twittert Jansen.

'Honden moeten echt aan de lijn'

'We kregen een melding van een dood hertenkalf op het pad. Mensen stonden er met tranen in de ogen bij. Het dier leefde nog. We hebben het moeten afschieten', vertelt de boswachter tegen Omroep Gelderland. 'We hebben helaas geen eigenaar met een loslopende hond aangetroffen. Het moet wel een forse hond geweest zijn, het kan geen klein keffertje zijn geweest.'

Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat honden dieren doodbijten. 'Pas in Renkum een ree. En begin deze week ook nog. Honden moeten echt aan de lijn op natuurterreinen', benadrukt hij. 'Er staat ook een boete op.'