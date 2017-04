Sloop uitgebrande zwembad begint binnen een maand

CULEMBORG - Binnen nu en vier weken begint de sloop van het voormalige zwembad De Meer in Culemborg dat eind december in vlammen opging. Dat zegt voorzitter Hassan Barzizaoua van de Takwa Moskee, de huidige eigenaar van de grond.

Er lag in december een plan om in het pand een moskee te vestigen, maar door de brand was dat onmogelijk geworden.

Inmiddels is er dankzij inzamelingsacties een miljoen euro opgehaald voor nieuwbouw van een moskee op dezelfde locatie. Volgens Barzizaoua is zeker nog het dubbele bedrag nodig.

Op zondag 23 april wordt in Culemborg een benefiettoernooi georganiseerd bij voetbalclub CVV Vriendenschaar. 'Scoor mee voor het goede doel!' is de titel die het toernooi heeft meegekregen.

Politieonderzoek loopt nog

De politie gaat bij de brand van december uit van brandstichting. Volgens politiewoordvoerder Paul Koetsier loopt het onderzoek nog steeds en zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Eerder had de politie ook een zogeheten 'brandhond' ingezet om naar de oorzaak van de brand te zoeken. Bewijs voor brandstichting werd toen niet gevonden, maar de politie denkt hier nog steeds aan.

