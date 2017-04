Alsnog einde voor De Nieuwe Zweep

KLARENBEEK - De Nieuwe Zweep in Klarenbeek stopt alsnog definitief. Dat meldt het zalencentrum op Facebook. De sluiting is per direct.

Vorig jaar was het einde voor de feestzaal al nabij. De eigenaren zeiden toen dat ze 800.000 euro wilden investeren. Nu stelt De Nieuwe Zweep dat de verhuurder vindt dat de investeringen die gedaan moeten worden om aan alle geluidseisen te voldoen te hoog worden. Dat blijkt de nekslag voor het zalencentrum. Op Facebook reageren veel mensen teleurgesteld en verbijsterd op de sluiting. 'Jammer, we zullen nu op zoek moeten naar een andere locatie voor onze bruiloft in november.' En 'Belachelijk toch! Klarenbeek zonder de nieuwe zweep is géén Klarenbeek!' 'Zo onéérlijk! Echt jammer dit'. Zie ook: Redding is nabij voor zalencentrum De Nieuwe Zweep in Klarenbeek

