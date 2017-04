Limburg is uitvallende treinen Nijmegen - Roermond beu

NIJMEGEN - Limburg gaat vervoerder Arriva vanaf september korten, als er dan nog steeds veel treinen uitvallen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. Dat meldt 1Limburg. De provincie betaalt dan niet meer voor de treinen die niet rijden.

De vervoerder zet op het traject tweedehands treinen in. Die hebben vaak last van storingen. Omdat het tracé enkel spoor is, levert het al snel problemen op als een trein vertraagd is want dan moet de ene trein op de andere wachten.

Arriva zoekt nieuwe treinstellen, maar kan die pas na de zomer inzetten. Dat vindt de provincie onverteerbaar.

Limburg gaat nu zelf bijhouden hoeveel treinen uitvallen op de lijn. Als er geen verbetering komt, dreigt de provincie ook met een boete voor Arriva.