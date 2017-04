Achterhoek in 3D geprint: 'een lastige klus'

DOETINCHEM - Negen gebouwen, 2 printers en een team aan ontwerpers en vrijwilligers. Iedere week wordt er boven in cultuurcentrum de Gruitpoort in Doetinchem op een paar vierkante meter hard gewerkt om negen karakteristieke gebouwen uit de Achterhoek om te zetten naar een 3D ontwerp.

'En dat is echt geen makkelijke klus', zegt Nico Mulder. 'We zijn blij dat Timo er nu is', vult Hans ter Beek aan. Timo Jissink heeft een opleiding gedaan waarin hij alles heeft geleerd over 3D. 'Wij zijn slechts een groepje amateurs en hij helpt ons enorm', zegt Menno Dotinga.

Foto: Omroep Gelderland

Het gat in de grond

Vanavond buigen de mannen zich over, zoals ze het zelf noemen, het gat in de grond. 'Inwoners van Winterswijk vinden de Steengroeve met hun Steengroevetheater het meest karakteristiek in hun gemeenten', legt Dotinga uit. 'Maar om daar in 3D iets van te maken....dat is een hele klus. '

Ze zitten achter een laptop plaatjes te kijken van de Steengroeve. 'We kijken hoe we het kunnen verbeteren. Want zoals het nu uit de printer gerold is kan het ook een marmer beeldhouwerij in Italië zijn', vertelt Dotinga bedenkelijk.

Maquette in stadsmuseum

Een hele klus ligt dus nog voor hun. En dan moeten er ook nog acht andere gebouwen gemaakt worden. 'We hebben vorig jaar een verkiezing gehad', legt Ester van de Haar van de Gruitpoort uit. 'Mensen konden zelf stemmen op het meest markante gebouw uit hun gemeente.' De negen gebouwen die uiteindelijk gekozen zijn, worden uitvergroot tot maximaal 30 bij 30 bij 30. 'Dat is wat onze printers aankunnen. Als ze geprint zijn wordt er een maquette van gemaakt. Die is vanaf het najaar te zien in het Stadsmuseum in Doetinchem.'

Grandioos

Terug naar de mannen die zich nog steeds buigen over de Steengroeve. 'Het duurt ook nog wel even voor we er uit zijn', zegt Dotinga. Er moeten wat aanpassingen worden gedaan in de tekening en dan kan de printer opnieuw zijn werk doen. Die is enkel uren zoet met het printen van een gebouw. 'Het is zo gedetailleerd wat hij aan kan', glundert Dotinga. 'Het is iedere keer weer fantastisch als je een gebouw uit de printer haalt. Echt grandioos.'

