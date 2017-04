Vlammen uit dak van woning in Dieren

DIEREN - Er woedt een uitslaande brand in een woning aan de Lagestraat In Dieren. Het is nog niet duidelijk of er mensen in het huis zijn.

Het vuur begon in de schoorsteen, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak, meldt de brandweer. Het gaat om een drie onder een kap woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend.