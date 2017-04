Uitslaande brand woning Dieren snel geblust

Foto: Fons Gerretsen

DIEREN - Er heeft vrijdagmorgen een uitslaande brand gewoed in een woning aan de Lagestraat In Dieren. De mensen die in het huis waren, konden op tijd naar buiten komen. Zij zijn bij de buren opgevangen.

Het vuur begon in de schoorsteen, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak, meldt de brandweer. Het gaat om een drie onder een kap woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend.