Vandaag rijdt-ie wel, de nieuwe Duitse stoptrein

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Rhein IJssel Express reed vrijdagochtend zonder problemen van station Arnhem Centraal naar Düsseldorf. Bij de officiële opening gisteren had de trein nog last van technische malheur. De trein stopt onder meer in Emmerich en Zevenaar.

Verslaggever Niels Kater met de eerste passagiers: Feest met een zwarte randje Gisteren was de officiële opening, maar de trein kon niet gelijk worden ingezet door technische problemen. Daardoor was het volgens een woordvoerster 'een feestje met een zwart randje'. Dankzij de nieuwe route is het mogelijk om in twaalf minuten van Zevenaar naar Emmerich te reizen. De Rhein IJssel Express rijdt elk uur van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat van Arnhem Centraal via Zevenaar naar Duitsland. Zie ook: Nieuwe Duitse stoptrein valt op de eerste dag al uit

