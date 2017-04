Geparkeerde auto verwoest door brand

Foto: News United/Jouke Dijkstra

ZEVENAAR - In de nacht van donderdag op vrijdag is een auto aan de Brusselsestraat in Zevenaar in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 1.10 uur ontdekt.

Bij aankomst van de brandweer stond de voorkant van de auto al in lichterlaaie. De schade is zo groot dat het voertuig als verloren moet worden beschouwen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Volgens de eigenaar van de auto stond zijn voertuig al een aantal uur stil op de parkeerplaats.