Escape room in museum Villa Mondriaan

Foto: Wikimedia

WINTERSWIJK - Museum Villa Mondriaan in Winterswijk krijgt een escape room. Volgens het museum is Villa Mondriaan daarmee het eerste museum in Nederland met een permanente escape room.

Een escape room is een spel waarin mensen zich laten opsluiten en door middel van puzzels en het uitvoeren van opdrachten kunnen ontsnappen. Het idee komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de jonge ondernemers Judith Kadee (24), directeur van het Winterswijkse museum, en Lisanne Halleriet (22) van Escape Room Winterswijk. In de escape room, die op 12 april wordt geopend, worden de bezoekers uitgedaagd om het grote mysterie rondom Mondriaan te ontrafelen. Spelers moeten binnen een uur uit het museum ontsnappen.