Een nieuwe Anne Frankboom en een nieuwe eerste treinrit naar Emmerich; dit is het nieuws van vrijdag

Foto: Yvonne Koers

ARNHEM - Een echte Anne Frankboom gaat in Doesburg de grond in, na technische problemen gaat de trein van Zevenaar naar Emmerich in de herkansing en een expositie over Arnhemmer Pierre Janssen. Dit is het nieuws van vrijdag 7 april.

De Anne Frank Montessorischool in Doesburg krijgt vandaag een nieuwe Anne Frankboom. Op 21 maart werd de boom, die op het schoolplein stond, onherstelbaar vernield. Van de kweker krijgt de school een nieuwe, échte nazaat van de originele Anne Frankboom, die vandaag de grond ingaat. De officiële onthulling is op dinsdag 18 april. Nu wel een treinritje naar Duitsland? In twaalf minuten van Zevenaar naar Emmerich, dat kan met de Rhein IJssel Express. Althans, als hij rijdt. En dat zou donderdag voor het eerst gebeuren. Maar technische problemen gooiden roet in het eten. Dus gaat de eerste treinrit tussen Arnhem en Düsseldorf vandaag in de herkansing. Of gaat het weer mis? Pierre Janssen geëerd 'De man met de handjes', Pierre Janssen, heeft vanaf vandaag een eigen expositie in Museum Arnhem. Janssen, Arnhemmer, is bekend van het kunstprogramma 'kunstgrepen'. Daarnaast was hij een tijdje directeur van toen nog Gemeentemuseum Arnhem. De expositie, met daarin veel aandacht voor het televisiewerk van Janssen, is te zien tot 15 oktober.