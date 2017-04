Hoera! Jolein heeft haar trouwjurk eindelijk terug

APELDOORN - Na een zoektocht van ruim drie maanden is de trouwjurk van Jolein Keizer terecht. Via de inzet van Nathalie Bonhof, die de eigenares van de andere jurk wist op te sporen.

In december verscheen een oproep van Jolein Keizer uit Apeldoorn op Facebook. Ze had haar jurk na haar trouwdag op 1 september 2016 naar stomerij De Pauw aan de Asseltsestraat gebracht en daar is-ie per ongeluk meegegeven aan een andere bruid, die hem in de kast heeft gehangen en er niet meer naar omgekeken heeft. Een klassiek voorbeeld van een verwisseling.

Speurtocht

Jolein liet de jurk van de andere bruid achter bij de stomerij. De Pauw heeft via het merk in de jurk de fabrikant achterhaald en vervolgens is de jurk terechtgekomen bij Nathalie Bonhof, van Nathalie's Bruidsmode. Zij heeft daarop via haar administratie achterhaald wie de betreffende jurk heeft gekocht. 'En dat heeft heel wat tijd gekost, kan ik je vertellen', zegt Bonhof. 'Ik ben er bijna een dag mee bezig geweest. Maar ik ben blij dat ik Jolein goed nieuws kan geven.'

Vrijdag vindt de overdracht van de jurken plaats, in de winkel van Bonhof. Daarvoor gaat ze eerst de jurk van haar klant bij de stomerij halen. 'Maar vanmiddag hebben beide bruiden eindelijk hun eigen jurk terug', is Bonhof zeker.

