'De man met de handjes', Pierre Janssen, geëerd in Museum Arnhem

ARNHEM - Kent u het televisieprogramma van Pierre Janssen nog? Als dat niet zo is, geen probleem, want vandaag is de officiële opening van een tentoonstelling over de oud-journalist en presentator in Museum Arnhem.

In de expositie is vooral aandacht voor het televisiewerk waarmee hij veel mensen voor het eerst in aanraking bracht met beeldende kunst. Zo had hij in de periode 1959-1972 het televisieprogramma 'kunstgrepen', dat gemiddeld twee miljoen kijkers per uitzending trok. Velen herinneren zich Janssen door de emoties die hij toonde in het programma en zijn trillende handen. De presentator overleed in 2007. Maar Arnhemmer Janssen was naast presentator en journalist ook nog een tijdje directeur van het Gemeentemuseum Arnhem. Dat was van 1970 tot 1982. In dat museum, tegenwoordig Museum Arnhem, gaat zaterdag de expositie open voor publiek. De tentoonstelling is te zien tot 15 oktober. Zie ook: Museum Arnhem eert Pierre Janssen ('de man met de handjes')