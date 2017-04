Politie zoekt vermist meisje (16) in en rondom Nunspeet

NUNSPEET - De politie is op zoek naar een 16-jarig meisje. Woensdag is ze voor het laatst gezien op station Nunspeet, sindsdien wordt ze vermist.

De politie vermoedt dat ze zich nog altijd in de omgeving van Nunspeet bevindt. 'Ze is daar met het openbaar vervoer heengegaan', vertelt Hilda Vijverberg van de politie Den Haag aan dagblad De Stentor. Waarom ze woensdag naar Nunspeet is afgereisd, is vooralsnog onduidelijk.

Het gaat om een meisje met donker, lang haar. Ze heeft een stevig postuur en draagt een zwart shirt en een zwarte broek. Ook had ze een beige jas aan met een bontkraag en droeg ze perzikkleurige sneakers. Mogelijk had ze ook een zwart, wit en paars geblokte rugtas bij zich.

Weet u meer, dan kunt u contact opnemen met het nummer 0800-0011.