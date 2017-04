Garageboxen vliegen in brand, een gewonde

Foto: Jordi Deckert

AALTEN - Aan de Sondernweg in Aalten zijn drie garageboxen in brand gevlogen. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

De brand zorgde voor grote rookpluimen, die in de wijde omgeving te zien waren. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om te blussen. Er kon niet worden voorkomen dat de garageboxen uitbrandde. Er is één persoon gewond geraakt aan zijn handen en gezicht. Dat kwam doordat hij aan het klussen was aan een zelfbouwauto, daarbij is een steekvlam ontstaan. Nadat de persoon werd nagekeken in de ambulance is besloten hem over te brengen naar het ziekenhuis.