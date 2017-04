Ruim 50.000 inschrijvingen Vierdaagse

NIJMEGEN - Voor de 101ste Vierdaagse van 18 tot en met 21 juli hebben 50.403 mensen ingeschreven. Van hen hebben 38.882 direct recht op een startbewijs. Vrijdag 7 april worden de 11.521 resterende startbewijzen verloot; 3.403 mensen kunnen uiteindelijk niet meelopen.

Voordat de loting plaatsvindt, is het inschrijfbestand ontdaan van honderden dubbele en andere foutieve inschrijvingen. Mensen die zich hebben aangemeld, krijgen vrijdagavond de uitslag per e- mail.

Historie

Het is voor het vijfde jaar op rij dat het aantal inschrijvingen voor de Vierdaagse de 50.000 overschrijdt. In 2005 stonden 53.336 mensen ingeschreven, in 2016 werd dat record verbroken en schreven 54.325 wandelaars in. De meeste deelnemers liepen mee in de jubileumeditie van vorig jaar, toen 47.166 mensen zich meldden.

