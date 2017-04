Henk de Jong wil verder met huidige staf De Graafschap: 'lastige situatie in club'

DOETINCHEM - Hoofdtrainer Henk de Jong zegt door te willen met de huidige staf van De Graafschap. 'Ik ben heel tevreden.' Van alle assistent-trainers loopt het contract echter af.

Het is al weken onderwerp van gesprek bij De Graafschap. Wat gaat er gebeuren met de huidige trainers rondom het eerste elftal? Technisch manager Peter Hofstede moet daar knopen over doorhakken, maar zegt niet veel anders te kunnen dan wachten op een besluit van Jan Vreman. Gesprekken met de assistent-trainers zijn er nog altijd niet geweest. De onrust achter de schermen neemt toe in Doetinchem.

Vreman naar FC Den Bosch?

Vreman werd begin december aan de kant geschoven als hoofdcoach. Hij beschikt echter ook nog over een ander contract, die is vastgesteld voor onbepaalde tijd. Vanuit die functie kan de clubicoon altijd terugkeren als trainer van de beloften van De Graafschap. Of Vreman dat wil is nog duidelijk. FC Den Bosch zou serieus belangstelling hebben voor de Achterhoeker als opvolger van Wiljan Vloet die bij de Brabantse club manager wordt. Tot nu toe heeft Vreman zijn werkzaamheden bij De Graafschap in een andere rol nog niet serieus opgepakt.

Geen contract

Hofstede, van wie het contract al wel werd verlengd, liet vorige week weten dat de bal bij Vreman ligt. 'Pas als hij duidelijkheid geeft over zijn toekomst, kunnen we de staf voor volgend seizoen inrichten', reageerde de manager. De contracten van Jan Oosterhuis, Richard Roelofsen, Edwin Susebeek en Dennis te Braak lopen allemaal af. Sandor van der Heide, de eerste assistent van De Jong, werkt voor een onkostenvergoeding in Doetinchem. De Jong komt voor hem op. 'Dat wil ik wel even duidelijk stellen, Sandor heeft hier niet eens een contract. Zo zou ik er wel meer willen, want dan kun je een staf van tien man maken.'

Kwaliteiten

De Jong, de enige met een doorlopend contract, wil Van der Heide volgend seizoen graag behouden. Maar dat geldt ook voor de andere trainers, onthulde de flamboyante Fries donderdag. 'Ik ben heel tevreden over mijn staf. Jan Oosterhuis, Richard Roelofsen, die echt kwaliteiten heeft. Ik zou ze graag bij me willen houden. Maar het is afwachten.'

Lastige situatie

'Het is nu even een lastige situatie binnen de club', vervolgt De Jong. 'De vraag is of Jan Vreman terugkomt of wil komen. Er liggen afspraken met de club en dat is voor Peter Hofstede op dit moment ook lastig. Maar ook voor sommige spelers is het onzeker. Veel jongens weten nog niet waar ze aan toe zijn.' Een nieuwe rol voor Vreman binnen de eerste selectie is niet aan de orde volgens De Jong: 'Dat zal Vreman zelf toch ook niet willen joh. Zoiets kan ook niet, is niet goed. Jan Vreman weet precies hoe het hoort. Een heel verstandige man.'