Flat ontruimd in Nijmegen na brandje en gaslucht

NIJMEGEN - Een flat aan de Meijhorst 24e Straat in Nijmegen is donderdagavond zo goed als ontruimd, dat meldt de brandweer.

Er was namelijk een brandje in een woning in de flat. De brand ontstond op het fornuis van een van de bewoners van de flat. De man bluste met water, maar het gas bleef aanstaan. Daarop rook de brandweer dus een gaslucht en werd besloten om de flat uit voorzorg te ontruimen.

De man is meegenomen door de brandweer en de politie, want hij oogde wat verward. De hulpdiensten bekijken nu wat er met hem aan de hand is.

De buren onder de woning van de man hebben waterschade. De bewoners van de flat kunnen nu weer terug hun woning in.