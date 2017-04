A15 weer open na ernstig ongeluk; twee personen naar ziekenhuis

TIEL - De A15 tussen Nijmegen en Gorinchem is weer open na een ernstig ongeluk.

Er waren vier auto's bij betrokken, waaronder bestelbusjes. Er zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd volledig afgesloten. In beide richtingen stond zo'n 10 kilometer file. Even na 18.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Omrijden

Verkeer richting Rotterdam werd omgeleid via Den Bosch en Waalwijk over de A59. Automobilisten richting Utrecht moesten via Arnhem.