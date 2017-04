A15 deels dicht na ernstig ongeluk; twee personen naar ziekenhuis

TIEL - De A15 tussen Nijmegen en Gorinchem is donderdagmiddag deels afgesloten. Dat komt door een ernstig ongeluk.

Het gaat om een ongeluk met vier auto's, waaronder bestelbusjes. Er zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Daarop werd de weg eerst volledig afgesloten, maar inmiddels is er één rijstrook vrijgegeven.

De files lopen beide rijbanen ondertussen op naar meer dan 10 kilometer.

Omrijden

Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via Den Bosch en Waalwijk over de A59. En automobilisten richting Utrecht moeten via Arnhem.

Moet u in Gelderland zelf zijn, dan kunt u de N322 volgen. Dan gaat u via Beneden-Leeuwen naar Zaltbommel, maar de verwachting is dat die weg snel gaat vollopen.

De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht dat de weg om 19.30 uur weer open gaat.