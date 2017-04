Gemeente moet betonblokken terugplaatsen op Prins Hendriklaan Ermelo

ERMELO - De betonblokken die de gemeente Ermelo anderhalve maand geleden verwijderde van de Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan in Ermelo moeten voorlopig terug. Dat heeft de rechter donderdag besloten. Dat betekent dat de straten vanaf vrijdag weer zijn afgesloten voor verkeer.

Het bewonerscollectief van de wijk Ermelo Noord vindt dat de gemeente Ermelo zich boven de wet stelt door de Prins Hendriklaan na bijna twee jaar weer open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Daarom stapte ze naar de rechter.

De voorzieningenrechter stelde de bewoners donderdag in het gelijk en zegt onvoldoende overtuigd te zijn van een harde noodzaak van de openstelling van de weg. Dat betekent dat de gemeente de blokkades nu moet terugplaatsen hangende de behandeling van het beroep door de rechtbank.

Heet hangijzer

'De gemeente is volgens de rechter te voorbarig geweest met het weghalen van de blokkades. Vrijdag worden de betonblokken voorlopig teruggeplaatst', zegt gemeentewoordvoerder Sjef Oerlemans.

De afsluiting van de Prins Hendriklaan is al jaren een heet hangijzer in Ermelo. De weg werd in maart 2014 afgesloten. Volgens het college van Ermelo ging het toen om een tijdelijke afsluiting om verkeersgevaarlijke situaties te voorkomen bij de realisatie van een nieuwbouwwijk. Volgens de omwonenden was het een definitieve afsluiting.

Bewoners van de Prins Hendriklaan zijn blij met de uitspraak van de rechter. 'We wachten af wat de gemeente Ermelo nu voor stappen gaat zetten, maar een gemeente die zich niet aan de regels houdt kan natuurlijk niet. We zijn blij dat de rechter daarmee ons in het gelijk stelt', zegt Hans Janssen van het bewonerscollectief Ermelo Noord.