Cabaretier Martijn Kardol gaat als een speer, maar is soms bang

ARNHEM - Hij won vorig jaar het Leids cabaret festival en sindsdien gaat hij als een speer. Martijn Kardol uit Barneveld.

Na 18 jaar in zijn geboortedorp Barneveld te hebben gewoond, vertrok Martijn naar London. Hij werkt daar in jazzclub en deed daar zijn eerste echte spel- en zangervaring op. Terug in Nederland begon hij aan een studie op de Koningstheaterakademie in Den Bosch. Maar na een jaar koos hij voor totaal iets anders. Hij verhuisde naar Amterdam en begon met de studie's Sociologie en Zweeds.

Uiteindelijk kwam hij bij de BNN University terecht en ging aan het werk bij verschillende radioprogramma's. Intussen deed hij goede zaken op het podium. Na alle prijzen gewonnen te hebben op het Groninger Studenten Cabaret Festival, won hij vorig jaar alle prijzen op het Leids Cabaret Festival.

Hij heeft inmiddels zijn eigen solovoorstelling 'Bang' en samen met collega's tourt hij door het land met het cabarestafette.