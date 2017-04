Alle verdachten mishandeling homostel vrij

ARNHEM - De vijf tieners die vastzaten voor de mishandeling van een homopaar in Arnhem zijn vrijgelaten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Ze blijven wel verdachten.

Een jongen van 14 werd zaterdagnacht vlak na de mishandeling opgepakt. Een andere jongen van 14 en drie jongens van 16 meldden zich zondag zelf bij de politie.

Volgens de rechter-commissaris kunnen de jongens hun proces in vrijheid afwachten, omdat er geen gevaar op herhaling is en het onderzoek met hun vrijlating niet in gevaar komt. Bovendien gaat het om minderjarigen zonder strafblad.

Hand in hand

Twee mannen uit Arnhem zijn zaterdagnacht op de Nelson Mandelabrug door een groepje jongens mishandeld. Volgens hen gebeurde dat omdat ze hand in hand liepen. Ze zeggen dat er een betonschaar werd gebruikt. Eén van hen raakte vijf tanden kwijt.

De advocaten van de verdachten zeggen dat de geaardheid van de mannen er niets mee te maken heeft. Gerald Roethof, die een jongen van 16 bijstaat, zei bij Pauw dat een van de mannen de eerste klap uitdeelde. Zijn cliënt zegt dat hij pas terugsloeg nadat hij op de grond was geduwd en daarna weer werd aangevallen.

Veel verontwaardiging

De mannen deelden hun verhaal zondag op Facebook. De mishandeling leidde tot veel verontwaardiging. Veel mensen gaven gehoor aan een oproep van presentatrice Barbara Barend om foto's te delen waarop mensen hand in hand lopen.

Zaterdagmiddag is er op het Gele Rijdersplein in Arnhem een manifestatie. De organisatie roept demonstranten op om er hand in hand te gaan staan.

