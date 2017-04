Een avondje Afrika in het theater in Lochem

LOCHEM - In Schouwburg Lochem waande Esther zich een avondje in Zuid-Afrika met de dames van de zang- en dansgroep Abafazi.

Abafazi is een groep sterke Zuid-Afrikaanse vrouwen, die de verhalen over hun leven vertellen door de kracht van muziek. Hun voorstellingen zijn energiek en dynamische. De dames dragen kleurrijke kostuums, zingen bekende Afrikaanse hits, trommelen en dansen rond op het podium.

De groep is zeker niet de minste want ze traden op tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika met niemand minder dan Shakira. In 2014 veroverde Abafazi al Nederland met hun eerste tour. Nu zijn ze terug met een nieuwe show.

De show van Abafazi is nog te zien op 25 april in Schouwburg Amphion in Doetinchem.