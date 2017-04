Meerderheid wil natuurvriendelijkere landbouw

VELP - Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden. Dat blijkt uit een door Motivaction uitgevoerd publieksonderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Vogelbescherming vindt dat de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar natuurvriendelijke landbouw prominent onderdeel van het nieuwe regeerakkoord moet zijn.

Nederlanders maken zich zorgen

De Vogelbescherming presenteert het onderzoek vrijdag tijdens de Conferentie 'Succesvol boeren met natuur' in Velp. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de Nederlanders zich zorgen maakt over natuur en landschap in het Nederlandse boerenland. 16% geeft aan zich daar nooit zorgen over te maken. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden.

Boeren belonen voor natuurprestaties

Van de respondenten geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Vogelbescherming vindt dat uit de cijfers blijkt dat er brede steun in de maatschappij is voor een transitie in de landbouw. Deze verandering in de landbouw zou in de ogen van de organisatie een belangrijk onderdeel moeten vormen van het nieuwe regeringsbeleid, anders zullen vogels als de grutto uit ons land verdwijnen.

Gouden grutto

Aan het slot van de conferentie wordt straks door oud-minister Cees Veerman de Gouden Grutto uitgereikt. De Gouden Grutto is een prijs van Vogelbescherming Nederland voor boeren die zich op positieve wijze inzetten voor weidevogels.

De Gouden Grutto bestaat uit een publieks- en een vakjuryprijs. Louis Dolmans uit Bemmel is genomineerd voor de prijs. De boer is blogger voor het Omroep Gelderland natuurplatform BuitenGewoon en ging onlangs voor Radio Gelderland op pad met verslaggever Laurens Tijink.