Een kunstwerk, een klimrek en uitkijkpost in één in Elst

ELST - Hemelsblauw tekent de stalen kubusvormige constructie tegen de lucht af. Aan beide kanten zit ook een trap. En het kunstwerk staat aan de rand van een speelterrein in Elst.

Omgevingskunst is het van Pjotr Müller. Je kunt er niet alleen omheen lopen, maar je kunt erop, erin, er deel van uitmaken. Een uitkijkpost is het ook over het veld. De trappen maken het tot een mooi klimattribuut.

Daar beneden spelen kinderen. Niet vermoedend dat onder dat veld resten van de Romeinse geschiedenis van Elst liggen. Van een tempel onder meer. Het kunstwerk is een monument voor die archeologische plek. En laat ook een maquette van de opgravingen zien.