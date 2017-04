ARNHEM - Bij ziekenhuis Rijnstate waren donderdagmiddag meerdere voertuigen van de brandweer aanwezig. Er is iets misgegaan met droogijs, een koelmiddel.

Er was een pak droogijs in een afvalvat gegooid. Dat ijs is vervolgens gaan smelten en daardoor is het vat gaan uitzetten. Uiteindelijk werd het vat opgeruimd.

De patiënten hebben er in elk geval geen last van gehad, zegt de brandweer.