Schorsing voor trainer Jong De Graafschap

DOETINCHEM - Trainer Richard Roelofsen van Jong De Graafschap is voor twee duels geschorst, meldt de Doetinchemse club.

Roelofsen kreeg zondag 26 maart rood in de slotfase van het duel met OJC Rosmalen. Hij weigerde de bal aan een tegenstander te geven. Eerder had hij geel gekregen voor commentaar.

'De scheidsrechter en zijn assistent gaven een inworp voor De Graafschap, dan geef ik de bal toch niet aan de tegenstander die de bal voor mijn dug-out wil opeisen', zegt Roelofsen op de site van de club. 'Vandaar dat ik die bal achter mijn rug vasthield. Er werd in eerste instantie even gesuggereerd dat ik zou hebben geslagen. Maar dat was absoluut niet het geval, dat heeft de KNVB ook duidelijk op het rapport gezet.'

Donderdagavond tegen UDI'19 en zondag tegen EVV zit Jan Oosterhuis op de bank.