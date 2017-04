Achilles-speler Jop van Steen: dit seizoen is wel pittig

GROESBEEK - Jop van Steen geeft het nog niet op. Hij gelooft dat Achilles zich nog kan redden.

"Het verschil is nog overbrugbaar. We moeten er met z'n allen in blijven geloven. We krijgen Dordrecht ook nog thuis. Maar het aantal wedstrijden wordt steeds kleiner en daardoor wordt de druk steeds hoger. Het is wel pittig. We zijn slecht gestart en daar lopen we heel erg tegenaan te hikken. We kunnen aan het aantal punten van de eerste seizoenshelft nou niks meer veranderen. We zijn na de winterstop echt wel beter gaan voetballen, er zit ook meer strijd in."

Van Steen heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst, los van degraderen of niet. "Ik maak ieder jaar weer dezelfde afweging en nu ook weer. Ik ben er nog niet uit. Het is een combinatie van werk, privé en voetbal. Als het allemaal te combineren is, blijf ik graag nog een jaartje."