TEUGE - Vliegveld Teuge wil groeien en vliegtuigen en bedrijven die moeten verhuizen van Lelystad Airport naar Teuge halen. Omwonenden maken zich grote zorgen over de overlast die dat kan veroorzaken.

Volgens directeur Meiltje de Groot van vliegveld Teuge is de ambitie om een bedrijventerrein te zijn voor de luchtvaart. 'Wij zien ontwikkelingen in de markt zoals vliegverkeer dat weg moet vanaf Lelystad Airport naar andere plekken en daarvoor willen we ruimte bieden op Teuge.'

Fout oorzaak verdubbeling oude vergunning

De luchthaven gaat een nieuwe vergunning aanvragen, omdat in de oude vergunning een fout is geslopen. In 2010 werd de vergunning omgezet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarbij werd per ongeluk de geluidsruimte verdubbeld. Simpel gezegd betekent het dat er twee keer zoveel gevlogen kan worden.

'Die vluchten worden nu niet gemaakt, maar omwonenden maken zich grote zorgen dat ook ander verkeer zich op Teuge gaat vestigen', zegt wijkraadslid Ron Rietjens van de wijk Zevenhuizen-Zuidbroek. Hij maakt zich zorgen over de overlast.

'We hebben één jaar gehad dat er drieënzeventigduizend vliegbewegingen waren. Dat zijn alle starts en landingen van vliegtuigen in één jaar. Toen waren er veel klachten. Nu schommelt het rond de vijftigduizend, als daar nog eens vijftigduizend vliegbewegingen bij komen zit je op honderdduizend. Dat is om de drie minuten een start of een landing van een vliegtuig. Dat is enorm veel.'

Luchthaven sluit ruimere vergunning niet uit

Het ministerie, de provincie en de luchthaven hebben afgesproken dat een nieuwe vergunning wordt aangevraagd. De luchthaven zegt ook last te hebben van de fout. 'Wij gingen er altijd vanuit dat er genoeg ruimte was, anders hadden we zeker eerder aan de bel getrokken', zegt directeur Meiltje de Groot.

Volgens haar is het ook zeker mogelijk dat ze willen uitbreiden en dus een ruimere vergunning gaan aanvragen. 'We sluiten niet uit dat we dat gaan aanvragen. We zien de ontwikkelingen in de markt en we gaan een marktonderzoek houden. Op basis van de vraag uit de markt dienen we een aanvraag in.'

Provincie heeft nog geen mening

De provincie Gelderland gaat over het verlenen van de nieuwe vergunning. In een reactie zegt de provincie nog geen standpunt in te nemen en dat het de luchthaven vrij staat een vergunning aan te vragen. Het uitgangspunt van de vergunning wordt de norm van de situatie van voor de fout in 2010.

Rietjens laat in een reactie weten ervan te balen op deze manier te horen dat de luchthaven mogelijk wil uitbreiden. Volgens luchthavendirecteur De Groot doet de luchthaven er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 'Er zullen alleen altijd mensen zijn die last hebben van vliegtuigen. Net als van brommers en hondenpoep.'