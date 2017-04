'Ik wens u vrede en alle goeds', Arnhem neemt afscheid van Herman Kaiser

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft donderdagmiddag afscheid genomen van Herman Kaiser. De burgemeester ontving bij zijn afscheid de gouden stadspenning; hij gaat nu een boek schrijven over Arnhem.

Vice-voorzitter Hans de Vroome (D66) bijt het spits af en prijst het verbindende karakter van Kaiser. De Vroome wordt gevolgd door een zingende gemeenteraad, waarna Commissaris van de Koning Clemens Cornielje grapt: 'Ik begrijp dat vanaf vandaag de raadsvergaderingen in Arnhem worden geopend met gezang.' Cornielje noemt de scheidende burgemeester een 'visionair met hartzeer en een hekel aan conflicten'.

Commissaris van de Koning Cornielje spreekt de gemeenteraad toe. Foto: Omroep Gelderland

Ambtgenoot Hubert Bruls uit Nijmegen is ook een van de sprekers. 'Jouw warmte en je scherpte ga ik enorm missen', aldus Bruls.

Volgens wethouder Gerrie Elfrink hebben beide mannen veel meegemaakt samen, veel doorstaan en hard gevochten voor Arnhem. 'Dit is een verdrietig moment, want het liefst luister je niet naar de artsen en ga je door. Werken, werken, werken, of in jouw geval dienen', richtte Elfrink het woord rechtstreeks aan Kaiser. Na zijn speech reikt de SP-wethouder de gouden stadspenning uit aan Kaiser.

Herman Kaiser in zijn allerlaatste voordracht aan de gemeenteraad van Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

En dan is het de beurt aan Herman Kaiser zelf. Hij bedankt allereerst iedereen die hem tot steun is geweest. 'Het gaat redelijk met me. Ik sta hier met gemengde gevoelens, was graag doorgegaan. Maar ik heb ook geleerd anders naar de werkelijkheid te kijken. Het gaat er niet om of ik de hele wedstrijd heb gespeeld, maar om de minuten die ik in het veld stond en wat ik daar heb kunnen doen', zegt de burgemeester.

'Als ik straks met een woord wordt omschreven, dan hoop ik dat dat het woord raddraaier is. Want stiekem was ik dat wel.'

'Ik ben er trots op dat ik met u aan de toekomst van Arnhem heb mogen werken. Arnhem heeft mij geïnspireerd om te gaan schrijven; er komt een boek', vervolgt Kaiser. 'En ik ga een transitie maken van burgervader naar grootvader.'

Heupklachten

In februari maakte de 62-jarige Kaiser bekend dat hij niet als burgemeester terugkeert. De bedrijfsarts acht het niet verstandig dat hij doorgaat.

CDA'er Kaiser meldde zich juli vorig jaar ziek wegens ernstige heupklachten. Begin september keerde hij terug, maar enkele weken later meldde hij zich opnieuw ziek. Later bleek dat zijn klachten worden veroorzaakt door een zenuwbeschadiging. D66'er Boele Staal is waarnemend burgemeester in Arnhem.

