Achilles-trainer Meijers: draadje is nog niet geknapt

GROESBEEK - Eric Meijers valt niet te benijden. Maar de trainer van hekkensluiter Achilles'29 blijft geloven in een goede afloop van het seizoen.

"Zolang er hoop is, is er leven. En zolang er leven is, is er hoop. Zolang het draadje niet geknapt is, geloven wij nog steeds in een goed resultaat. In de voetballerij gebeuren wel gekkere dingen."

"We gaan er keihard voor vechten in Emmen. De wedstrijd in Oss paste niet in het beeld van na de winterstop. Dat zie ik als een incident. We hadden toen een onrustige week achter de rug op allerlei fronten. En dan is de uitvoering ook nog eens dik onvoldoende. We keren terug naar de speelwijze van na de winterstop. Tegen Oss hebben we dat op een andere manier aangepakt, maar dat werkte niet."