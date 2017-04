Bekerfinale-posters met Guram Kashia door heel Arnhem

ARNHEM - De bekerkoorts voor de finale op 30 april stijgt. Vitesse speelt dan tegen AZ in De Kuip. Voor de Arnhemmers sinds 1990 weer een kans om de beker te pakken. Dat jaar verloren ze in de finale van PSV (1-0).

Supporters van Vitesse hebben 4000 posters laten drukken, met aanvoerder Guram Kashia erop. Donderdag kreeg hij als eerste de poster aangeboden.

Dat gebeurde op Papendal. Een groepje supporters wachtte hem voor de training op en hij nam alle tijd om de poster in ontvangst te nemen. 'Heel Arnhem is met de wedstrijd bezig', zegt de aanvoerder van Vitesse. 'Wij ook en we bereiden ons voor op die belangrijke dag. Het is tijd dat we eens wat geschiedenis gaan schrijven, nietwaar?'

Achter ieder raam een poster

De posters zijn vanaf zaterdag bij diverse Primera-winkels in de stad af te halen. Ook komen de posters in horecazaken te hangen. Als het storm loopt worden er meer bijgedrukt. 'Het zou geweldig zijn als achter ieder raam in de stad deze poster komt te hangen', zegt een van de initiatiefnemers.