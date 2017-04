Vanaf tribune kijken naar inhijsen brug

DIEREN - Een bijzonder gezicht zaterdag in Dieren. Daar wordt de voetgangersbrug, de Passerelle, geplaatst over de doorgaande weg N348. De oversteek verbindt Dieren-Noord en Zuid met elkaar en vormt een makkelijke toegang naar het treinstation.

Het inhijsen van de brugdelen is een grote klus. Dat gebeurt met een grote kraan. Voor het werk wordt de doorgaande N348 enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

Speciaal gebouwde tribune

Toeschouwers kunnen vanaf een speciaal gebouwde tribune het hele werk bekijken. De provincie waarschuwt om niet met de fiets of auto te komen, omdat er geen parkeerplekken in de buurt zijn. In verband met de werkzaamheden is de Noorder Parallelweg van vrijdagnacht 7 april tot en met maandagnacht 10 april afgesloten voor verkeer. De N348 is op zaterdag 8 april enkele uren dicht tussen de Harderwijkerweg en de Kanaalweg.

Het exacte tijdstip en duur van de afsluiting hangt af van de voortgang van de werkzaamheden. Verkeersregelaars leiden het verkeer om. In verband met de werkzaamheden rijden er op zaterdag 8 en zondag 9 april geen treinen maar bussen. De bussen staan aan het Wilhelminaplein.