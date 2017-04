Nieuwe burgemeester Arnhem moet bevolkingsgroepen nader tot elkaar brengen

ARNHEM - Arnhem zoekt een burgemeester die bevolkingsgroepen nader tot elkaar kan brengen. Dat is één van de punten die naar voren komt in de voorlopige profielschets voor de nieuwe burgervader.

Herman Kaiser maakte begin februari bekend niet terug te keren als burgemeester. Hij meldde zich vorig jaar juli ziek wegens ernstige heupklachten. Begin september keerde hij terug, maar enkele weken later meldde hij zich opnieuw ziek.

Zijn klachten werden veroorzaakt door een zenuwbeschadiging. De bedrijfsarts achtte het niet verstandig dat Kaiser verder ging. Hij was sinds augustus 2013 burgemeester in Arnhem. D66'er Boele Staal is momenteel waarnemend burgemeester.

Koersbepalend en benaderbaar

In de voorlopige profielschets staat: 'In onze stad kan het schuren, bijvoorbeeld omdat mensen of groepen elkaar niet kunnen of willen begrijpen. Hier is onze burgemeester alert op.'

Daarnaast moet de burgervader 'een heldere visie en een proactieve houding hebben om in het veiligheidsdomein koersbepalend te zijn'. Ook ziet hij of zij 'de brandweer, de politie, justitie en de raad als natuurlijke partners in de veiligheidsketen'.

Enquête onder Arnhemmers

Voor het opstellen van de voorlopige profielschets heeft een vertrouwenscommissie gebruikgemaakt van een enquête die onder Arnhemmers is gehouden. Ook sprak de commissie hiervoor met onder andere ondernemersorganisaties, wethouders en de politie.

De gemeenteraad vergadert 13 april over de voorlopige profielschets. Daarna wordt de vacature gepubliceerd en hebben geïnteresseerden drie weken de tijd om te reageren.

Zie ook: