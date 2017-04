Auto vliegt in brand in woonwijk

Foto: Brandweer Wageningen

WAGENINGEN - In Wageningen is donderdagochtend een auto in brand gevlogen.

De autobrand op de Floralaan werd rond 11.00 uur gemeld. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig in vlammen op ging. Volgens de politie is de oorzaak een technisch mankement. 'Bij het starten ging het al mis', aldus een woordvoerder.