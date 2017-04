El Jebli weer op de bank bij De Graafschap, Smeets terug in de basis

ARNHEM - Youssef El Jebli moet tegen RKC Waalwijk weer genoegen nemen met een plek op de bank bij De Graafschap. De aanvallende middenvelder scoorde nog tegen Jong PSV.

Trainer Henk de Jong kiest voor een rentree van Bryan Smeets die weer helemaal is hersteld van een lichte enkelblessure. Smeets besloot vorige week kort voor de aftrap tegen Jong PSV dat het beter was niet te spelen. 'Ik wilde geen risico nemen, maar ik ben nu weer inzetbaar', zei Smeets na de training.

Routinier Will reserve

De terugkeer van Smeets is de enige wijziging die De Jong doorvoert voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Nathaniel Will, vorige week nog geschorst, begint op de bank. De Graafschap staat op de tweede plaats in de vierde periode. NAC is koploper vanwege een beter doelsaldo.

Het is bloedstollend spannend in de race om de vierde periode. Behalve NAC en De Graafschap zijn ook Almere City, Cambuur en RKC Waalwijk nog serieus kanshebber.

Opstelling: Bednarek, Van Overbeek, Nieuwpoort, Van Diermen, Straalman, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van den Hurk.