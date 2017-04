Nieuwe Anne Frankboom gaat de grond in

DOESBURG - De Anne Frank Montessorischool in Doesburg krijgt vrijdag een nieuwe Anne Frankboom. Op 21 maart werd de boom, die op het schoolplein stond, onherstelbaar vernield.

Door alle media-aandacht kreeg de school een échte nazaat van de originele Anne Frankboom aangeboden door de kweker uit Groningen. De gemeente Doesburg heeft voor het vervoer gezorgd.

Vandaag zetten groenmedewerkers de nieuwe boom in de grond. 'Die is al drie, vier meter hoog', vertelt lokatieleider Martijn Helmers van de school. 'De oude was 6 à 7 meter hoog.'

Locatieleider Martijn Helmers van de Anne Frank Montessorischool:

Drie keer schreef Anne over de boom

De officiële onthulling is op dinsdag 18 april, en die datum is niet toevallig. Helmers: 'Anne Frank schrijft in haar dagboek drie keer over de kastanjeboom, waar ze op uitkeek. De eerste datum waarop ze erover schreef is 18 april.'