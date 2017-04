Vrouw verstuurt jaar lang bedreigende sms'jes

ZUTPHEN - Een vrouw van 32 uit Apeldoorn is veroordeeld voor het versturen van bedreigende sms'jes. Ze kreeg een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank in Zutphen stuurde ze tussen eind 2014 en begin 2016 veel bedreigende sms'jes naar drie personen. Ze deed alsof ze haar ex-partner was.

Door haar toedoen raakte de omgangsregeling van een van de slachtoffers verstoord. De man kon hierdoor geen normale omgang met zijn dochter hebben, zegt de rechtbank.

Kwetsende berichtjes na dood kind

Ook stuurde ze zeer kwetsende berichtjes naar een stel dat hun kind was verloren. Voor de twee was dit niet te verteren; ze waren bevriend met de vrouw. 'Zij heeft van dichtbij meegemaakt dat het kindje overleed en is door hen toen intensief in vertrouwen genomen', zegt de rechtbank.

Om te voorkomen dat ze zou worden ontmaskerd, stuurde ze ook bedreigende sms'jes naar zichzelf. Ze deed daar ook aangifte van.

Behandeling en schadevergoeding

De rechtbank legde de vrouw ook een meldplicht op. Ze moet zich verplicht laten behandelen. Ook moet ze een schadevergoeding van ruim 9000 euro betalen aan de slachtoffers.