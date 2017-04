Aanhouding na steekpartij in woning

NEEDE - Na de steekpartij van woensdagavond in Neede heeft de politie een van de twee gewonde mannen aangehouden als verdachte.

Het incident speelde zich af in een woning aan de G.L. Rutgersweg. Toen de politie arriveerde, trof ze de twee gewonde mannen aan. Een van hen was er slecht aan toe. De man van 34 had diverse verwondingen en werd later in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Politie-onderzoek na de steekpartij:

Ook de andere gewonde, een man van 42, werd door een ambulance meegenomen. Eenmaal in het ziekenhuis werd hij aangehouden. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is op dit moment nog niet duidelijk.