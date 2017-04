Graafschapper Bryan Smeets: ik ben een speler voor de eredivisie

DOETINCHEM - Het zijn onzekere tijden bij De Graafschap. Aflopende contracten van spelers en trainers zorgen achter de schermen voor de nodige onrust.

Ook de toekomst van Bryan Smeets is nog onduidelijk. De aanvoerder ziet zijn contract komende zomer eindigen in Doetinchem, maar trainer Henk de Jong gaf donderdag aan de middenvelder graag te willen houden. 'Een prachtige kerel met wie het heel fijn werken is.'

Onzeker

De 24-jarige Limburger zelf is ambitieus. 'Ik pas in de eredivisie, tegelijkertijd moet je in het voetbal realistisch zijn. Alles is onzeker. Ik wil op het hoogste niveau spelen, dat weten veel mensen ook wel denk ik. Belangrijk is de komenden weken hoe het team presteert. Dat heeft ook invloed op jezelf.'

In kijker spelen

Veel contracten lopen af bij De Graafschap. 'Daarom is het ook zo belangrijk dat we die nacompetitie gaan spelen', zegt Smeets aan de vooravond van de kraker vrijdag tegen RKC Waalwijk. 'Spelers kunnen zich daar in de kijker spelen en een nieuw contract afdwingen. Hier of ergens anders. Dat lukt je niet als straks niemand meer over De Graafschap praat.'

Uit de shit

Smeets, die weer helemaal fit is na wat enkelklachten vorige week, windt er zoals gebruikelijk geen doekjes om. 'Als we de periode niet winnen, is het een dramatisch seizoen geweest. Maar we zijn uit de shit gekomen omdat we met elkaar ook een sterke band hebben. We hadden na zo veel ellende ook mentaal gebroken kunnen zijn. Nu hebben we alles weer in eigen hand, peppen we elkaar op en zie je het vertrouwen groeien.'

Dans om play-off plaatsen

De Graafschap staat in de vierde en laatste periode samen met NAC Breda bovenaan. NAC heeft een beter doelsaldo. Ook RKC, vrijdag op de Vijverberg dus de tegenstander, doet nog mee in de dans om het play-off ticket. 'We moeten alles nu winnen. Het programma is met MVV, Almere en Volendam nog zwaar, maar als we morgen winnen is RKC weg. Nee, dan zijn we niet al een heel eind. Dat is pas als we die periode hebben gewonnen', besluit Smeets.