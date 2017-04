DRU Industriepark verkoopt deel Ketelhuis

ULFT - Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek BV verkoopt een deel van het Ketelhuis aan de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG). Het pand wordt al gebruikt als trouwzaal en productiekeuken.

'Mede door het onzekere beleid van de gemeente inzake de huisvestingskosten na 2019 hebben wij ons oog laten vallen op het Ketelhuis', zegt Ger Marnet, voorzitter van de OVGG. 'Aangezien dit gebouw een prominente, zichtbare plek inneemt op het terrein en goed toegankelijk is voor onze leden en belangstellenden.' Op dit moment is de OVGG gehuisvest op de vierde verdieping van het Portiersgebouw op het DRU Industriepark.



De vereniging zal vanaf de zomer van 2019 haar activiteiten onderbrengen in het Ketelhuis. Medio 2018 zal de OVGG het pand gaan verbouwen.