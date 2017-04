Herstel afgebrand restaurant Berg en Dal duurt zeker een jaar

BERG EN DAL - Het gaat zeker een jaar duren voordat het afgebrande pand in Berg en Dal hersteld of herbouwd is. Dat vertelt Gérard Onstenk van Onstenk Beheer BV, de eigenaar van het pand. Woensdag brandde restaurant De Put af dat in het pand zit.

'Zo'n termijn is heel reëel. We zijn nu bezig met de verzekering. Daar zijn twee partijen bij betrokken: de huurder - dus de eigenaar van het restaurant - en wij. De verzekering moet uitzoeken wie welke schade heeft. Dat kost behoorlijk wat tijd. En met de herbouw of eventuele nieuwbouw erbij zijn we zeker een jaar verder', aldus Onstenk.

Bij het restaurant aan de Oude Kleefsebaan woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Bij die brand kwam veel rook vrij. Vier korpsen uit de regio rukten uit om de brand te bestrijden. Rond 16.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Brandweer te laat of niet?

Niet lang na de brand kwam het nieuws naar buiten dat de brandweer te laat was bij de brand. Een woordvoerder bevestigde die middag tegen Omroep Gelderland dat - vanwege onderbezetting - de brandweerlieden uit Berg en Dal er pas na 14 minuten waren. Normaal moeten ze binnen 9 minuten ter plaatse zijn.

Burgemeester Mark Slinkman gaf donderdagochtend in het programma Goedemorgen Gelderland van Omroep Gelderland aan dat Nijmeegse brandweerlieden wel binnen de termijn aanwezig waren. 'De ploeg uit Groesbeek was wel iets later', vertelde hij.

Luister hier het hele interview met burgemeester Mark Slinkman bij Goedemorgen Gelderland:

Technische recherche

Het restaurant werd door de brand compleet verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat zoekt de technische recherche momenteel uit. De Put werd onlangs overgenomen door de nieuwe uitbater Mustafa Hosgören. Hij nam het restaurant over van de familie Jekel, die na 40 jaar stopte.

Of het pand ook volledig onbruikbaar is, kon Onstenk nog niet zeggen. 'We zijn vanochtend met de verzekerde partijen en belanghebbenden gaan kijken. We mochten vanwege het onderzoek niet in het pand. Wat ik van de buitenzijde kon zien, is dat de eerste etage plus het dak volledig uitgebrand is. Aangezien er allemaal houten balklagen in het plafond zitten, vermoed ik dat de begane grond ook onbruikbaar is. Maar dat wordt nu nog onderzocht.'

Totale schade

Wat de totale schade aan het pand is, kon hij daarom ook nog niet zeggen. Ook de waarde van het pand wilde Ostenk niet delen.

