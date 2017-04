Windmolens van 200 meter hoog langs de A1

VOORTHUIZEN - Er zijn plannen voor drie windmolens langs de A1 bij recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen. Het gaat om flinke exemplaren: de zogenoemde tiphoogte (de afstand tussen de voet van de mast en het hoogste punt van de rotor) is 200 tot 235 meter.

'Dat is nodig voor een goed rendement', zegt Wicha Benus van Duurzame Energie Barneveld (DEB). 'Het is de laatste stand van de techniek.' DEB, Valley Power en Topwind Assets zijn de drie Barneveldse initiatiefnemers, Eneco Wind is de landelijke partij die meedoet.

De windmolens hebben een potentieel vermogen van 9 tot 13,5 megawatt. Dat betekent dat ze genoeg windstroom opwekken voor zo'n 50 procent van alle huishoudens in de gemeente Barneveld.

De initiatiefnemers hebben een voorkeur voor windmolens van de plaatselijke fabrikant Lagerwey. Grondeigenaar Leisurelands wil de grond beschikbaar stellen als de molens goed kunnen worden ingepast en omwonenden en bedrijven kunnen mee-investeren.

Het gaat nog jaren duren

De plannen moeten nog worden uitgewerkt en er moeten nog allerlei onderzoeken worden gedaan. De gemeente neemt op zijn vroegst eind dit jaar een besluit.

Het duurt nog jaren voordat de windmolens er staan, zegt Benus. Er wordt volgens hem veel tijd gestoken in overleg met de omgeving. Op 13 april is de eerste informatieavond, in dorpshuis 't Trefpunt in Voorthuizen (19.00 - 21.30 uur).

