Gemeentehuis Bronckhorst ontruimd

Foto: Gemeente Bronckhorst

BRONKHORST - Het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo is ontruimd, omdat er mogelijk sprake is van brand. Rond 11.00 uur ging het brandalarm af in het pand.

'De brandweer is nu onderzoek aan het doen op het dak', zegt woordvoerder Anna Hoekman, die buiten het pand staat te wachten. 'Met 150 mensen moesten we naar buiten.' De mensen worden opgevangen in de kantine van de Hengelose tennisvereniging.



Er leek geen brand te zijn. 'Ik heb zelf niets gezien. Ik weet wel dat er werkzaamheden op het dak bezig zijn', aldus Hoekman eerder. De brandweer deed onderzoek op het dak van het pand. 'Gevaar geweken, gemeentehuis is weer open, we gaan weer aan het werk' meldde de gemeente iets na kwart voor 12 op Twitter.



Door: Mediapartner REGIO8