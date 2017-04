Acht 'aso-woningen' in Nijmegen-Noord: 'geen noemenswaardige hinder'

NIJMEGEN - Er komen acht 'Skaeve Huse' in Nijmegen-Noord. De Skeave Huse, in de volksmond ook wel aso-woningen genoemd, zijn voor de opvang van dak- en thuislozen waarvoor andere opvang geen succes is gebleken, omdat ze zich niet kunnen of willen aanpassen.

Tegenvallende markt

De Skaeve Huse komen op een deel van het beoogde bedrijventerrein De Grift vlakbij het viaduct naar Ressen. Vanwege de tegenvallende woningmarkt komen hier geen nieuwbouwhuizen. Het college wil de woningen hier voor maximaal tien jaar neerzetten en zoekt nog naar een permanente plek, vlakbij De Grift.

Het gaat om acht eenvoudige woonunits met een woonruimte, keuken, slaapgedeelte en een douche. En een extra unit voor de begeleiding. Bewoners krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).

Eerder plan gesneuveld bij Raad van State

De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen in Nederland bijna verdubbeld tot 31.000 waardoor volgens het college de noodzaak voor opvang alleen maar is toegenomen. Naar schatting zijn er in Nijmegen zo'n 250 dak- en thuislozen. Het college wil 15 Skaeve Huse voor deze doelgroep maken. Een eerdere plan om in Dukenburg zeven Skaeve Huse te maken werd afgelopen zomer door de Raad van State vernietigd. De gemeente bekijkt nog hoe het daar verder moet.

'Geen noemenswaardige hinder'

Volgens het college blijkt uit ervaringen in andere steden dat omwonenden van Skaeve Huse daarvan 'geen noemenswaardige hinder' ervaren. Bij het selecteren van kandidaat-bewoners in Nijmegen wordt het risico op overlast meegewogen. Personen met risico op ernstige overlast of gevaar voor de buurt, komen niet in aanmerking.