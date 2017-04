Arnhem en omgeving korte tijd zonder stroom

ARNHEM - Arnhem en enkele omliggende plaatsen zaten donderdagochtend korte tijd zonder stroom. Volgens netbeheerder Liander kwam dit door een dipje in het hoogspanningsnet.

Er kwamen bij Liander meldingen binnen vanuit de Roggestraat, Johan de Wittlaan, Agnietenstraat en Kerklaan. Ook ziekenhuis Rijnstate zat enige tijd zonder stroom.

'We gingen over op noodstroom, dus de kritieke functies deden het weer. Nu kijken we wat er wel en niet werkte', vertelt een woordvoerder.

De storing begon rond 09.45 uur en was snel weer opgelost.