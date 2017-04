Nieuwe Duitse stoptrein valt op de eerste dag al uit

ARNHEM - De Rhein IJssel Express die vanochtend voor het eerst tussen Arnhem en Düsseldorf zou rijden en onder meer stopt in Emmerich en Zevenaar, kan momenteel niet worden ingezet door technische problemen. Volgens woordvoerder Corien Koetsier van de NS lijkt de officiële opening met Nederlandse en Duitse bestuurders in Arnhem vanmiddag wel door te gaan.

Jarenlang was het niet mogelijk om rechtstreeks met de trein van Zevenaar naar Emmerich te reizen. Wie vanuit Nederland naar de Duitse plaats wilde, moest dat via Oberhausen en Arnhem doen en was hierdoor zo'n vier uur onderweg. De nieuwe stoptrein rijdt in 12 minuten van Zevenaar naar Emmerich.

Maar dan moet hij het natuurlijk wel doen. Momenteel rijden er stopbussen tussen Arnhem Centraal en Emmerich. De extra reistijd is 30 - 60 minuten. Het is nog niet bekend wanneer de Rhein IJssel Express gaat rijden.

